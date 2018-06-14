День пожилого человека. В Украине растет количество пенсионеров

Обычный день пожилого человека в Украине – это не только очереди в больницу, посещение ЖЭКов и посиделки у подъезда. Ко Дню пожилых людей Факты ICTV рассказывают о жизни украинцев преклонного возраста.

День пожилых людей в Украине касается граждан старше 60 лет. Как сообщают в Минсоцполитики, в 2025 году население в возрасте 65 лет и старше достигнет четверти от общего количества. Сейчас Украина входит в тридцатку наиболее старых стран мира.

Почему пенсионеров становится больше

Главная причина – снижение рождаемости.

Старение населения является мировым процессом.

Доля пожилых людей растет высокими темпами как в развитых странах, так и во многих развивающихся странах.

Вместе с тем наблюдается высокая смертность населения, прежде всего мужчин. Около трети мужчин не доживает до 60 лет.

На снижение рождаемости, и соответственно увеличение количества пожилых людей, влияет экономическая ситуация и мировые тенденции. У украинцев трудоспособного возраста в приоритете карьера.

Также влияет на ситуацию и тенденция к трудовой миграции. Молодые люди едут на заработки, ввозят в Украину валюту, но рожать детей не спешат.

Все эти факторы влияют на социальное обеспечение пожилых людей в Украине.

Как живут пенсионеры сейчас

финансовое положение

По данным Минсоцполитики, в Украине около 12 миллионов пенсионеров. Один работающий человек в среднем содержит двух граждан на заслуженном отдыхе.

С первого июля минимальная пенсия по возрасту в Украине составит 1435 гривен. В то же время прожиточный минимум составит 1777 гривен.

Минимальные выплаты получают почти 90 тысяч человек.

Не все живут на полторы тысячи гривен. Около 10 тысяч отечественных пенсионеров получают максимальные выплаты в 14 с лишним тысяч гривен.

качество жизни

По международному рейтингу Лучших стран для комфортной пенсии Украина входит в десятку худших стран.

Рейтинг учитывает социальные и демографические критерии. Это доступ к качественным услугам здравоохранения, продолжительность жизни, расходы государства на здравоохранение на душу населения, материальное благополучие пенсионеров.

Влияют на место в списке и показатели безработицы, пенсионный бюджет, экологические факторы, ощущение счастья, доступность цен и уровень удовлетворения жизнью.

проблемы

Самой большой проблемой Правозащитная организация HelpAge International, которая занимается мониторингом уровня жизни пожилых людей в мире, у украинцев пожилого возраста называет обеспечение здравоохранения.

Проблему усугубляет высокий уровень бедности и одиночества пожилых людей. Часто они живут вдали от детей и не могут получить помощи от них.

позитив

В Украине растет количество работающих пенсионеров. Это помогает пожилым людям не только улучшить финансовое положение. Другой фактор – социальная активность работающих людей.

Активно работают в Украине университеты третьего возраста. Они позволяют пенсионерам уделить время тем вещам, которые были прижаты работой и семейными проблемами, а также дают возможность познакомиться с новыми людьми.

Как поддержать пожилых людей

В Украине высоко развит волонтерское движение. Поддержка есть у армии, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и больных украинцев.

Не слишком широко, но все же представлены в Украине благотворительные организации для поддержки пожилых людей.

Однако приобщаться к организациям не обязательно. Не отказываются от поддержки дома престарелых. Там всегда будут рады новым тапочкам или лакомству.

Еще один вариант – участие в акции по поддержке пожилых людей. Это может быть осуществление желания пенсионера или шефство над конкретным человеком.

Старость – время для новых знаний

В Украине осуществляется не только однократная поддержка пожилых людей. Не всегда дети и родственники могут жить рядом с пожилыми родителями. Поэтому старики постоянно сталкиваются с необходимостью решать бытовые, коммунальные и другие вопросы, которые предусматривают взаимодействие с различными службами.

Платформа, где можно воплотить общественно полезную идею – Новые лидеры. Это возможность проявить себя для людей, которые стремятся и активно участвуют в жизни страны.

Проект является ответом на общественный запрос новых лидеров, привлечением креативных, амбициозных людей с чистой репутацией к решению проблем государственного уровня.

Юрист Сергей Бреус, участник проекта, возглавляет четвертый киевский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. В рамках проекта Новые лидеры он планирует реализовать постоянно дейстующий правовой хаб. Проект призван повысить правовую осведомленность людей пожилого возраста.

Он поможет пожилым ученикам разобраться, с каким вопросом им надо обращаться к ЖЭО, а что может решить местное управление соцзащиты.

Проект уже частично начал реализовываться в Киеве. В терцентре Соломенского района проводятся постоянные семинары для пожилых людей. Обучение должно помочь воспитать критическое мышление у пенсионеров, которые не редко становятся доверчивыми жертвами мошенников.

Напомним, в проекте Новые лидеры выбрали сотню претендентов на победу.

Яна Семенюк