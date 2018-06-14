Газпром приостановил решение Стокгольмского арбитража – реакция Нафтогаза

Апелляционный суд шведского округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в проигранном газовом деле с Нафтогазом.

Об этом сообщает Громадское с ссылкой на пресс-службу Газпрома.

– Апелляционный суд согласился, что существует достаточное обоснования для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Данное решение также избавляет Нафтогаз прав накладывать арест на активы Газпрома за рубежом, – сообщили в Газпроме.

Там также отметили, что будут использовать решение апелляционного суда для снятия ареста с активов компании в Швейцарии и Нидерландах.

Согласно шведскому законодательству, решение апелляционного суда не может быть обжаловано.

В Нафтогазе считают такое решение временным.

– Решение принято без вызова представителей Нафтогаза и, соответственно, без учета объяснений и аргументов, которые могли быть представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и о рассмотрении этого вопроса, – сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

Там отметили, что в ближайшее время Нафтогаз планирует подать в суд свои объяснения и контраргументы.

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Напомним, что НАК Нафтогаз Украины начала процесс принудительного взыскания с российского Газпрома долга в размере $2,6 млрд в зарубежных судах в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда.