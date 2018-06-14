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Киево-Печерскую и Почаевскую лавры передадут Украинской церкви – Патриарх Филарет

Патриарх Филарет считает, что после образования Украинской церкви, Киево-Печерскую и Почаевскую лавры должны передать ей.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет считает, что Киево-Печерскую и Почаевскую лавры должны передать Украинской церкви после ее образования, сообщает Украинская правда.

– Если в Украине будет одна Поместная Православная Церковь, а вторая будет российской, то неестественно, чтобы украинские святыни принадлежали российской церкви. Неестественно и незаконно. Поэтому и Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра в свое время будут переданы Украинской Церкви, – сказал Филарет.

Он также считает, что остаток Московского патриархата будет называться Российской Православной Церковью в Украине.

– Если мы получим Томос, то Украинская Церковь будет одна. И не просто одна – а самая большая. Сейчас Киевский Патриархат по сравнению с Московским является в 2 раза большим. Если же к Киевскому Патриархату еще присоединятся УАПЦ и остальные, то мы будем самыми большими. А остаток Московского Патриархата должен называться Российской Православной Церковью в Украине. Правами будет пользоваться такими же, как и Украинская Церковь, потому что закон для всех церквей и религий в Украине один, – добавил Филарет.

Читайте: В стране должна быть одна церковь – Порошенко

К слову, президент Петр Порошенко уверен, что Украина как никогда близка к созданию автокефальной поместной церкви.

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