Министр обороны Степан Полторак представил военный автомобиль украинского производства Новатор.
Министр обороны Степан Полторак представил военный автомобиль Новатор, который является продуктом украинского военно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Бронеавтомобиль могут поставить на вооружение в подразделения Вооруженных Сил Украины.
– Заслушал доклад ответственных лиц о процессе испытаний и возможности дальнейшего принятия машины на обеспечение в украинскую армию. Сейчас мы рассматриваем вопрос по установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства Стугна и Корсар, – сказал Полторак.
Новатор – ВСУ могут получить новый бронеавтомобиль / 3 фотографии
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К слову, 22 мая в Украине впервые состоялись пуски ракетных комплексов Javelin.
Фото: пресс-служба Министерства обороны
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