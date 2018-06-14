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Новатор – ВСУ могут получить новый бронеавтомобиль

Министр обороны Степан Полторак представил военный автомобиль украинского производства Новатор.

Військовий автомобіль

Министр обороны Степан Полторак представил военный автомобиль Новатор, который является продуктом украинского военно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Бронеавтомобиль могут поставить на вооружение в подразделения Вооруженных Сил Украины.

– Заслушал доклад ответственных лиц о процессе испытаний и возможности дальнейшего принятия машины на обеспечение в украинскую армию. Сейчас мы рассматриваем вопрос по установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства Стугна и Корсар, – сказал Полторак.

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Новатор – ВСУ могут получить новый бронеавтомобиль / 3 фотографии

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К слову, 22 мая в Украине впервые состоялись пуски ракетных комплексов Javelin.

Фото: пресс-служба Министерства обороны

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