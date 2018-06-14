Новатор – ВСУ могут получить новый бронеавтомобиль

Министр обороны Степан Полторак представил военный автомобиль Новатор, который является продуктом украинского военно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Бронеавтомобиль могут поставить на вооружение в подразделения Вооруженных Сил Украины.

– Заслушал доклад ответственных лиц о процессе испытаний и возможности дальнейшего принятия машины на обеспечение в украинскую армию. Сейчас мы рассматриваем вопрос по установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства Стугна и Корсар, – сказал Полторак.