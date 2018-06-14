Новые тарифы на тепло в Киеве: когда ждать подорожания и на сколько

С 1 августа тарифы на тепло поднимутся на 0,2% по сравнению с действующими тарифами Киевэнерго.

Такое решение приняла сегодня Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передают Украинские новости.

– НКРЭКУ одобрила с 1 августа увеличение тарифа для коммунального предприятия Киевтеплоэнерго на производство тепловой энергии, которая используется для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой на 0,2%, или на 1,53 грн/Гкал, до 784,58 грн/Гкал по сравнению с действующими тарифами энергокомпании Киевэнерго (без НДС), – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что тариф на отпуск электрической энергии будет на уровне 182,93 грн/кВт-час, на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой – 479,06 грн/Гкал, учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов – 1 171,89 грн/Гкал и для нужд других потребителей – 1 181,05 грн/Гкал.

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Теперь этот проект решения будет вынесен на общественные слушания, а окончательный тариф на тепло, который включает в себя не только тариф на производство, а еще и тариф на транспортировку и на поставку тепловой энергии, будет устанавливать КГГА.

Ранее Минэкономразвития в прогнозе на 2018-2021 годы заложило рост тарифов на коммунальные услуги – газ, горячую воду, отопление и электроэнергию – в течение следующих трех лет.