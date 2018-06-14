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Нyperloop в Украине: дешевле, чем самолет и поезд

Стоимость билета на Нyperloop не просчитывалась, потому что пока больше делается акцент на грузоперевозки, но билет будет стоить дешевле, чем на самолет и поезд.

Hyperloop

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель главы директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Фарид Сафаров.

– Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, то на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолет и поезд. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле, – отметил он.

По его словам, из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут.

– Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода, – сказал Сафаров.

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Напомним, сегодня Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в сфере технологий вакуумного поезда Hyperloop. По разным оценкам, строительство 1 км наземной трубы Hyperloop в Украине будет стоить около $10 млн.

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