Уйти красиво. Как правильно уволиться без скандала и отработки

Каждый в своей жизни время от времени вынужден менять работу. Но как правильно уволиться, какие при этом положены выплаты и можно ли не отрабатывать 14 дней – в материале Фактов ICTV.

Юридическая сторона

Увольнение без отработки

Согласно закону, сотрудник должен за 2 недели до увольнения предупредить работодателя о своем намерении. Следовательно, он должен отработать 2 недели перед расторжением договора.

Однако здесь есть ряд исключений. Уволиться в любой момент без отработки двухнедельного срока можно при наличии уважительных причин, предусмотренных ст. 38 КЗоТ:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением;

беременность;

уход за ребенком до достижения им 14 лет или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы;

выход на пенсию;

принятие на работу по конкурсу.

В каждом случае работник должен предоставить работодателю документы, подтверждающие существование вышеперечисленных оснований.

– Также работник может не отрабатывать 2 недели, если начальник не выполняет законодательство о труде, условия коллективного или трудового договора, – говорит адвокат Александр Босенко.

Увольнение без предупреждения – последствия

Написать заявление об увольнении и через час покинуть место работы, конечно, нельзя, как минимум, из-за этичных соображений, да и закон не позволит (за исключением перечисленных выше уважительных причин). Но, кроме обязательной двухнедельной отработки, никаких санкций к работнику не применяется – это не предусмотрено законодательством Украины.

Увольнение без подписи руководителя

Бывают случаи, когда работник желает уволиться с занимаемой им должности, но руководитель или уполномоченный им орган не принимает заявление об увольнении и не выдает соответствующий приказ, таким образом, затягивая процесс.

– В таком случае работнику нужно отправить заявление об увольнении на юридический адрес предприятия, где он работает, по почте. День получения предприятием такого письма и будет считаться днем подачи работником заявления об увольнении, – утверждает эксперт.

Можно также зафиксировать факт правонарушения со стороны работодателя в соответствующем акте с участием 2-х сотрудников.

Ты – уволен!

Руководство также не может уволить сотрудника по щелчку: о своем намерении оно обязано предупредить за 2 месяца. В противном случае это будет приравнено к увольнению без законных оснований.

– Тогда сотрудник может обратиться в суд и ходатайствовать об восстановлении на работу. Согласно статье 235 КЗоТ, работник должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим трудовой спор, – рассказывает адвокат.

Как и в первом случае, увольнение без уведомления возможно в случае соглашения между сторонами, что прямо предусмотрено п. 1 ст. 36 КЗоТ Украины.

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Выплаты и компенсации при увольнении

Работнику в день его увольнения обязаны выплатить заработную плату за отработанные дни, а также компенсацию за неиспользованный отпуск.

– Если сотрудник в день увольнения не работал, то выплаты должны быть произведены не позднее следующего дня после предъявления работником требования о расчете. О начисленных суммах работодатель должен письменно уведомить работника непосредственно перед начислением денег (эта обязанность предусмотрена ст. 116 КЗоТ), – рассказывает Александр Босенко.

Если же работодатель игнорирует этот пункт Трудового кодекса, к нему применяются соответствующие санкции. Он должен выплатить сотруднику его средний заработок за каждый день задержки.

– К примеру, сотрудник в день получает 200 грн, а работодатель в свою очередь уволил его с задержкой в 2 дня. Значит начальник должен заплатить + 400 гривен, то есть за каждый день задержки, – объясняет юрист.

Психологическая сторона

Увольнение – это естественный процесс профессионального становления личности и без него вряд ли можно обойтись. Но как понять, что настало время менять работу и как уйти красиво – расспросили у психолога Людмилы Мининой.

Опытные кадровики советуют специалистам, нацеленным на карьеру, не засиживаться на одном месте больше 2-3 лет. Именно такой график смены работы, по их мнению, дает наиболее быстрый и надежный карьерный рост.

Насколько это так сказать сложно, однако одно точно верно. Если на протяжении этих 2-3 лет вам ни разу не поднимали заработную плату и не повышали по службе – это верный признак менять работу.

– Есть множество звоночков, говорящих “пора”, но самый явный – это апатия и уныние. Если вы на протяжении долгого времени ощущаете себя подавленным, а работа не приносит никакой радости, стоит задуматься об увольнении, – говорит психолог.

Есть и другие признаки, вот их основной перечень:

Работа не удовлетворяет ваших потребностей: отсутствует возможность карьерного роста или же вы достигли его потолка на данной фирме.

Нездоровая обстановка: постоянные крики и оскорбления в ваш адрес, нарушение эмоциональных границ.

Вам существенно не нравится коллектив, вы однозначно в него не вписываетесь.

Работа является источником постоянных стрессов и это сильно бьет по вашему здоровью. У вас начались нервные мышечные тики, головные боли, тошнота, головокружения, проблемы со спиной, кожные высыпания на нервной почве, обострение хронических заболеваний.

– Данный список далеко не полный. Так что, принимая решение об увольнении, взвесьте все “за” и “против”. Важно, чтобы оно не было основано исключительно на эмоциях. Прислушайтесь к себе, возможно, вы просто устали и вам всего лишь нужен отпуск, – советуют Людмила Минина.

Как уйти с достоинством

Прежде всего психологи советуют не конфликтничать и устраивать скандал, мол “…ухожу и уже все равно”.

– В первую очередь это может негативно повлиять на вас, создать вам очень нехорошую репутацию. А также отношения с людьми будут испорчены. Увольняться стоит спокойно, сохраняя самообладание, уважение к себе и другим, – уверяет эксперт.

Не стоит и увольняться в разгар отпусков или в пик работы компании, особенно, если у вас узкая специальность, и вы понимаете, что это нанесет непоправимый вред фирме и приведет к убыткам и кризисам. Лучше, если время и обстоятельства вам позволяют, немного задержаться и уйти в более спокойный для предприятия период.

Ну и наконец-то красиво попрощайтесь, поблагодарите коллег и руководителя за тот опыт, который вы здесь получили.

– Советую также устроить прощальную встречу для коллег. Тортик, конфеты, бутерброды будут поводом не только выразить благодарность и станут положительной точкой вашей истории в этой компании, – утверждает психолог.

С момента принятия на работу и до увольнения сотрудник проживает маленькую жизнь и от того, как вы уйдете, зависит не только ваша репутация, но и впечатление от этого времени в целом. Поэтому так важно учесть все нюансы, соблюсти офисный этикет ну и, конечно, не забыть о своих правах и обязанностях.

Ангелина Малиновская.