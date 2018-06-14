Погода на выходные: где ждать жару и дожди (КАРТА)

В выходные, 16-17 июня, жару на юге Украины немного разбавят дожди, западные регионы осадки так и не оставят.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 16 июня, дожди с грозами прогнозируют на западе страны, а также в Винницкой и Одесской областях.

Очень жарко будет на юге: от +30 до +33.

На Закарпатье, на востоке и в центре до +28, лишь на севере будет умеренно тепло – в среднем +26, в Сумской области 24 выше нуля.

В Киеве без осадков, ночью 15-17, а днем ​​25-27 градусов тепла.

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На воскресенье, 17 июня, синоптики обещают дожди в южных и западных областях.

Температура воздуха практически не изменится, лишь на юге станет прохладнее на пару градусов – до +31.

На остальной территории – в среднем +27.

В столице сухо, ночью 14-16, днем ​​25-27 выше нуля.

Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.