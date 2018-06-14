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РФ нарушает религиозные свободы в Крыму и на Донбассе – резолюция США

В Сенате США представили резолюцию, возлагающую на РФ ответственность за нарушение религиозных свобод во временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Проект резолюции, согласно которой на Россию возлагается ответственность за нарушение религиозных свобод в Крыму и на Донбассе, представила группа сенаторов во главе с главой Хельсинкской комиссии США Роджером Викери.

– Учитывая, что власть Российской Федерации осуществила вторжение в украинский Крым и насильно и незаконно его оккупировала, она обязана в соответствии с требованиями международного права, в том числе в соответствии с Женевскими конвенциями, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории, – говорится в сообщении посольства Украины в США.

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Отдельно в проекте резолюции указано о аналогичную ответственность РФ также за соблюдение религиозных свобод на контролируемых ею территориях Донецкой и Луганской областей.

В документе содержится призыв к президенту США ввести санкции в виде отказа в американской визе, а также замораживанию собственности в отношении иностранных лиц, которые прямо или косвенно причастны к серьезным нарушениям религиозных свобод, в частности на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Ранее иностранные СМИ распространили заявление Дональда Трампа с саммита G7, в котором президент США якобы назвал Крым российским.

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