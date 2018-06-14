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Россия держит в заложниках в Крыму 7 украинских моряков

В аннексированном Крыму удерживают 7 украинских моряков, задержанных российскими спецслужбами.

Крим

Об этом в эфире Громадського сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.

– Ситуаций по задержанию было две, в целом речь идет о семи наших моряках, – сказал он.

Читайте: Даже песок вывозят! Оккупанты уничтожают пляжи в Крыму

Напомним, 4 мая оккупанты задержали в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, на борту которого было 5 украинцев.

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