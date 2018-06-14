Цены на алкоголь в Украине могут вырасти

Министерство экономического развития и торговли предложило повысить цены на некоторые алкогольные напитки.

Министерство экономического развития и торговли предложило повысить оптово-отпускные и розничные цены на некоторые алкогольные напитки, говорится в проекте постановления на сайте ведомства.

Цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагают повысить на 12,4-19,6%, виски, ром и джин на 12%, коньяк на 6,6-9,5%, вина на 4,5-13,5%.

– Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке, – говорится в сообщении.

Базой расчетов при установлении новых цен на алкоголь служили данные стоимости производства за второе полугодие 2017 года.

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К слову, власти Запорожья приняли решение запретить продажу алкогольных напитков в ночное время.