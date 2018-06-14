В Киеве могут переименовать 11 улиц (СПИСОК)

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей сегодня согласовала переименование 11 улиц, переулков и площади в столице.

Теперь решение за депутатами на пленарном заседании, сообщает Киевсовет.

В частности, намерены переименовать:

улицу Александра Бойченко на улицу Украинского Пласта (Днепровский район);

улицу Невскую на улицу Нивскую (Шевченковский район);

улицу Желябова на улицу Марии Капнист (Шевченковский район);

улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской (Святошинский район);

улицу Мельникова на улицу Юрия Ильенко (Шевченковский район);

улицу Павла Пестеля на улицу Братства Тарасовцев (Шевченковский район);

площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую (Подольский район);

переулок Баумана в переулок Фузиков (Шевченковский район);

переулок Невский в переулок Нивский (Шевченковский район);

улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря (Деснянский район);

улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца (Голосеевский и Печерский районы).

Отмечается, что все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины.

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Кстати, в Киеве могут также переименовать Московский мост на Северный, а парк Дружбы Народов на Муромец.