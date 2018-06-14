Украина и Hyperloop подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop.

Соответсвующий меморандум сегодня был подписан Мининфраструктуры и Hyperloop, пишет Новое время.

Со стороны министерства меморандум подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян, от Hyperloop – генеральный директор компании Дирк Алборн.

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– Мы сегодня подписали меморандум о сотрудничестве между компанией, которая является крупнейшей в мире по разработке технологий Hyperloop – транспорта нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности и неслыханные технологии. Одним из итогов этого визита является наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих технологий, – сказал Владимир Омелян.

Владимир Омелян добавил, что надеется на открытие в ближайшее время RND-центра и дата-центра в Украине, который будет заниматься не только технологией Hyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современных транспортных возможностей мира.

Меморандум предусматривает совместную разработку технологий, а также совместный поиск инвесторов этого проекта.

По словам министра, проект должен быть коммерчески успешным. Омелян надеется на совместную разработку новых типов управления логистикой.

Напомним, в Днепре нашли место для строительства Hyperloop.