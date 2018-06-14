Украину избрали в экономический и социальный совет ООН

Генеральная Ассамблея ООН избрала Украину в состав Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОР) на период 2019-2021 годов.

Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН.

Членство Украины поддержали 176 государств.

– Для Украины членство в ЭКОСОР будет способствовать реализации лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ. Планируем также более активно использовать потенциал ООН для решения актуальных гуманитарных проблем, – заявил после процедуры избрания постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

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ЭКОСОР – один из шести ключевых органов ООН, который отвечает за координацию деятельности ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах. Он уполномочен в том числе созывать специальные заседания по чрезвычайным ситуациям гуманитарного характера. В состав совета входят 54 государства – члена ООН.

Последний раз Украина избиралась в состав ЭКОСОС на период 2010-2012 гг.

К слову, 12 июня Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России по финансированию терроризма.