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В Украине резко ухудшится погода: надвигаются сильные ливни, град и шквалы

В течение ближайших суток есть опасность гроз, шквалов и ливней в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

– Над Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой областями вплоть до Житомирщины – угроза опасных метеорологических явлений, грозы, сильные ливни, град, шквалы, – пишет она.

По ее словам, непогода ближайшей ночью затронет также запад Украины.

Читайте: Гроза и град обесточили 240 сел в 7 областях Украины

Кстати, ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные.

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