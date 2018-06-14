Восстановление сотрудничества Украины и МВФ ограничено 2 месяцами – Мазепа

Инвесторы-держатели еврооблигаций Украины внимательно следят за выполнением Украиной обязательств в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и рассчитывают в ближайшие два месяца получить сигнал о продвижении страны по программе.

Об этом сообщил генеральный директор инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа, передает Интерфакс-Украина.

– Инвесторов сегодня интересует вопрос долговых платежей, реформ и коррупции – то, что реально на слуху. По этим вопросам я получаю от них абсолютно разные комментарии. Единственное, в чем они все сходятся, это в том, что на их отношение к Украине будет очень сильно влиять позиция МВФ… Надо увидеть решение Фонда, которое может быть принято до конца лета, или отсутствие такого решения… До середины лета станет очевидно, – сказал он.

Игорь Мазепа оценивает вероятность получения Украиной очередного кредитного транша – 50 на 50, и напоминает, что перед властями в настоящее время стоят две задачи: принятие закона об антикоррупционном суде и приведение внутренних тарифов на газ к рыночному уровню.

– До решения этих вопросов, о новых деньгах или новых программах не может быть и речи, и, насколько я понимаю, эти вопросы уже переходят в политическую плоскость. Теперь все зависит от того, как поведет себя премьер – как политик, или технократ… Очевидно, что в руках президента принятие решения об антикоррупционном суде, а в руках премьера – по ценам на газ, – сказал Мазепа.

Более того, добавил он, от решения Фонда также зависит программа макрофинансовой помощи ЕС, кредиты Всемирного банка и другие гранты, общий объем которых составляет порядка $1,5-2 млрд.

Вместе с тем И.Мазепа повторил, что для Украины, важнее всего, не потерять расположение частных инвесторов.

– Политически мотивированные кредиты – это небольшое достижение, важно успешно конкурировать за деньги частных инвесторов, которые очень мобильны и эффективны, – подчеркнул глава Конкорд Кэпитал.

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