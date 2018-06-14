Как изменились цены на продукты в мае и что подорожало больше всего

В мае 2018 года больше всего снизились цены на яйца, в то же время лидером по удорожанию является капуста.

Об этом сообщил в Facebook глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

– За май рост цен наблюдался на 50% наименований продуктов, подлежащих государственному мониторингу по данным Госстата, тогда как за апрель подорожало более 80%. Как наши эксперты и предполагали, цены решили выдержать паузу. Доллар стабилизировался в течение четырех месяцев, до внешних выплат еще есть время, поэтому цены решили отдохнуть в мае, – отметил он.

Топ-5 продуктов, которые больше всего подорожали:

капуста – на 3,2 грн (34%);

вареные колбасы – на 1 грн (1%);

морковь – на 80 коп. (6%);

пшено, мороженая рыба и яблоки – на 60 коп. (3%);

Топ-5 продуктов, которые больше всего подешевели:

яйца – на 2,5 грн (9%);

сало – на 1,7 грн (3%);

филе курицы – на 1,6 грн;

гречка – на 1,4 грн (8%);

мягкие сыры – на 1,2 грн.

– По другим продуктам ценовая картина выглядит так: прибавила в цене на 30 копеек на килограмме сметана, на 20 коп. – крупа манная, на 10 коп. – хлеб пшеничный из муки высшего и первого сортов, хлеб ржаной, макароны, мука пшеничная, крупы ячневая и молоко. А снизились в цене: на 60 коп. – свинина, на 40 коп. – тушки куриные, на 30 коп. – лук, картофель и сахар, на 20 коп. – рис, говядина, масло подсолнечное, на 10 коп. – батон, сливочное масло и свекла, – пишет эксперт.

Читайте: Цены на продукты в 2018 году – что подорожает и когда

Ранее Госстат сообщил, что в мае по сравнению с апрелем потребительские цены в Украине не изменились, однако с начала года выросли на 4,4%.

Фото: Олексій Дорошенко