ЕБРР хочет увеличить инвестиции в Украину

Европейский банк реконструкции и развития пока хочет увеличить финансирование инвестиционных проектов в Украине.

Европейский банк реконструкции и развития работает над пятилетним планом работы в Украине, который предусматривает увеличение финансирования инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба правительства.

Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ЕБРР является крупнейшим инвестором в Украине.

– У нас большой пакет предложений, поэтому нам очень важны такие личные контакты на уровне руководства правительства, когда можно обсудить конкретные проекты, – сказал первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.

Сейчас Европейский банк интересуют инвестиции в энергосферу Украины и государственные банки.

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К слову, Национальный банк Украины отмечает важность принятия властями страны в ближайшее время решений, необходимых для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами страны.