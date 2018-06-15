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Бесплатные курсы в “ДНР”: как боевики делают из местных танкистов

Во временно оккупированном населенном пункте Бойковское, недалеко от Донецка, боевики набирают танкистов среди местных жителей.

Танки РФ

Во временно оккупированном населенном пункте Бойковское, что в 67 километрах от Донецка, наблюдатели ОБСЕ видели объявление террористов о вакансиях танкистов.

– У ворот дома наблюдатели видели объявление вооруженных формирований – плакат с изображением танка с информацией о вакансиях танкистов и предложением бесплатно пройти курсы управления танком, – отметили в пресс-службе.

К слову, в Донецкой области по состоянию на 13 июня миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав меньше взрывов (около 150).

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12 июня 2018 года за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружений в неподконтрольных правительству районах, беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия выявил 34 танка (24 Т-72 и 10 Т-64) примерно в 3,5 км к юго-востоку от Тернового, что в 57 километрах к востоку от Донецка.

За минувшие сутки боевики 33 раза открывали огонь по позициям украинских военных. В результате двое бойцов погибли.

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