Время пошло на дни: Балуху продлили содержание под стражей – МИД

“Суд” в аннексированном Крыму продлил незаконное содержание под стражей на 2 месяца украинскому активисту Владимиру Балуху, который 3 месяца назад объявил голодовку.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

– Есть ли предел российскому цинизму? Политзаключенный Балух в критическом состоянии. Время пошло на дни. В это время оккупант незаконно продолжает его арест. Требуем допустить к политзаключенногму Балуху украинских или международных врачей. Требуем от РФ его немедленного освобождения, — заявила Беца.

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Напомним, в январе подконтрольный России Раздольненский райсуд в аннексированном Крыму приговорил Владимира Балуха к 3,7 годам в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Российские спецслужбы утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Фото: Укринформ-UATV.