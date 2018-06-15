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Мужчина обнажился перед Тимошенко во время выступления на форуме

Лидеру партии ВО Батькивщина Юлии Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме неизвестный молодой человек вручил цветы и обнажил перед ней торс.

Юлія Тимошенко

В ходе презентации Юлией Тимошенко проекта Новый курс Украины к ней на сцену вышел молодой человек с цветами в руках, сообщает Интерфакс-Украина.

Мужчина что-то сказал Тимошенко, после чего вручил ей букет и снял футболку, обнажив торс с нарисованной на груди широкой красной полосой повернутой вправо.

На спине у него была надпись Новый курс Украины и стрелка, указывающая в сторону ягодиц.

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Тимошенко спокойно отреагировала на ситуацию. Она приняла цветы, поблагодарила и сказала, что это был экспромт.

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Фото: 

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