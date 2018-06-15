Сутки на Донбассе: двое военнослужащих погибли

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь по позициям украинских военных. В результате двое бойцов погибли.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

– Российско-оккупационные войска 33 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 15 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 миллиметра и 5 раз артиллерию калибра 122 миллиметра, – говорится в сообщении.

Во время боевых действий 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.

На Луганском направлении бои ведутся вблизи поселков Новотошковское и Орехово.

Самые активные боевые действия на Горловском направлении продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное.

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На Донецком направлении боевики вели огонь районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка.

На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский.

Подразделения ООС давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы.

К слову, на переговорах Нормандской четверки в Берлине впервые поднимался вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе, однако позиции сторон оказались совершенно разными.