Детский туризм: дорогие лагеря в Украине

Не знаете куда летом отправить своего ребенка? Факты ICTV подготовили для вас подборку дорогих лагерей в Украине.

Детский лагерь выбирать самое время в начале лета. К сожалению, лето взрослого человека не предусматривает 3 месяца релакса, чего не скажешь про детей-школьников. Куда отправить ребенка, чтобы он с пользой провел время, нашел новых друзей, улучшил свои навыки по изучению иностранных языков?

Факты ICTV подготовили для вас подборку дорогих украинских лагерей.

В Украине существует ряд детских лагерей, цены в которых достигают 20-30-ти тысяч гривен

Летний лагерь – это одежда, пропитанная дымом от вечернего костра, это мелодичные песни под гитару, громкие речевки, веселые песни, зажигательные дискотеки и множество новых знакомств. Мы выяснили, что же такого особенного в этих заведениях и действительно ли они соответствуют установленным ценам.

Лагерь Ух-ты Кэмп

Место, где дети смогут ощутить на себе атмосферу жизни в горах, насладиться красотой Карпат и попробовать традиционные местные блюда. Лагерь имеет большую парковую территорию, три бассейна, спортивные площадки для футбола и волейбола. Тренеры и вожатые имеют педагогическое и психологическое образование, а весной они проходят специальную школу, где их обучают всем тонкостям работы с детьми.

Беспокойные родители могут ежедневно наблюдать за тем, чем на самом деле занимается дети с помощью системы фотоотчетов. Заведение имеет 6 тематических тренинг-смен: Adventure Time, Турнир видеоблогеров, Creative, Capitan of Legend, Event Agency, Lego Lab. К тому же лагерь предлагает в программе экскурсии по Карпатам, тематические вечера, интересные квесты, вечеринки, зажигательные дискотеки и игры на свежем воздухе.

Возраст: 8-15 лет.

Продолжительность смены: 14 дней.

Адрес: с. Славское, Львовская область.

Стоимость: 15 000 грн.

Условия проживания: дети живут в базе гостиничного типа.

Питание: 5-ти разовое сбалансированное питание по шведской системе, предлагаются диетические блюда.

Программа: плавание в бассейне, игры на свежем воздухе, экскурсии по Карпатам, тематические занятия в зависимости от направления смены, занятия спортом, вечеринки, дискотеки.

Лагерь Еco Point Camp

Лагерь находится в экологически чистом месте – в сердце Карпат. Здесь свежий воздух, горы, леса, невероятная природа. Дети проживают в атмосферных деревянных домиках со всеми удобствами, ведут здоровый образ жизни. Занятия по английскому языку проходят с ее носителями – иностранными друзьями. Изюминкой лагеря есть собственная ферма, где все ребята имеют возможность ухаживать за животными, кормить их, заботиться об их жизнедеятельности.



Занятия и игры для лагеря разрабатываются специальными аниматорами. В программе заведения также пикники, туристические походы, посещение центра реабилитации медведей и экскурсия к водопаду Шипот и озеру Синевир.

Возраст: 6-17 лет.

Продолжительность смены: 11 дней.

Адрес: село Река, Мукачевский район, Закарпатская область.

Стоимость: 13000 грн.

Условия проживания: дети проживают в деревянных домиках по 2-4 человека.

Питание: 5-разовое – завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин.

Программа: разговорные занятия английским, поездка к озеру Синевир, поездка на водопад Шипот, туристические походы, пикники, посещение центра реабилитации медведей, развлекательная программа.

Лагерь Шоколад

Ничто так не закаляет детей как теплое море, солнечные ванны и свежий морской воздух. Лагерь находится на берегу Черного моря, поэтому его воспитанники имеют возможность ежедневно плескаться в воде, играть с волнами и строить замки из песка. Мальчики и девочки проживают в новом 5-ти этажном корпусе, территория лагеря оборудована современно, имеет большой бассейн, значительное количество зеленых насаждений, два небольших искусственных озера.

Насыщенная программа предусматривает большое количество тематических вечеров, спортивных соревнований, мастер-классов, квестов, занятий по танцам, а также участие в съемке игрового фильма. Самым интересным событием для детей станет прогулка на катере с зажигательной дискотекой, а также экскурсия к Белгород-Днестровской крепости, где проходят показательные рыцарские турниры.

Возраст: 6-16 лет.

Продолжительность смены: 14 дней.

Адрес: пгт.Сергеевка, Одесская область.

Стоимость: 11 100-12 100 грн.

Условия проживания: дети живут в базе гостиничного типа по 4 человека в комнате.

Питание: 4-разовое с элементами европейской кухни.

Программа: отдых у моря, съемка игрового фильма, посещение Белгород-Днестровской крепости, экскурсия на катере, различные конкурсы и соревнования, спортивные игры, занятия танцами.

Детский лагерь Ukrainian Football Camp

Месси или Роналдо, Ливерпуль или Манчестер? Футбол – не просто игра, это стиль жизни, это и есть жизнь. Футбольный лагерь – прекрасная возможность узнать его вкус полностью, почувствовать силу дружбы в футбольной команде, попробовать себя в разных позициях. Ежедневно дети просыпаются на утреннюю пробежку, тренируются, особое внимание здесь уделяют техническим тренировкам. Кроме футбола дети также играют в другие, не менее интересные спортивные игры: теннис, волейбол, баскетбол.

Лагерь имеет не только спортивную программу, но и образовательно-розлекательную – ежедневно дети имеют несколько часов для занятий английским языком, проходят интересные квесты, играют в настольные игры. Лагерь насчитывает 8 смен, каждая посвящена одному из самых популярных футбольных клубов мира: Реал Мадрид, Барселона, ПСЖ, Ювентус, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайдет, Ливерпуль. Территория учреждения круглосуточно охраняется, с юными спортсменами занимаются опытные тренеры и вожатые.

Возраст: 7-14 лет.

Продолжительность смены: 9 дней.

Адрес: 19-км трассы Киев-Житомир, ДОК Антей.

Стоимость: 7650-8100 грн.

Условия проживания: в комнатах по 4 человека.

Питание: 5-ти разовое питание.

Программа: ежедневные тренировки, спортивные игры, занятия по английскому языку, вечера творчества, квесты и соревнования, утренние пробежки.

Кинолагерь Kids Movie Camp

Работа над фильмом – очень интересный, многоэтапный и одновременно сложный процесс.

Именно здесь дети узнают все о съемках фильмов, начиная с написания сценария, заканчивая монтажом, попробуют себя в различных кинопрофессиях, раскроют свои амбиции и таланты, почувствуют творческую и дружелюбную атмосферу заведения, и в конце концов воплотят свои идеи в настоящее кинополотно. Они могут попробовать себя в разных направлениях: написание сюжета, подготовка декораций, подбор костюмов, актерская игра, монтаж…

Независимо от смены, лагерь предлагает занятия по актерскому мастерству, сценическому движению, мастерству оператора, гримера, костюмера, декоратора, художника-постановщика. Детей будут учить сценической речи, пластике и сценическому бою. Также их ждут мастер-классы от известной украинской певицы Лавики и многое другое. Территория отеля просторная, имеет большое количество беседок, детскую площадку и на десерт – новый бассейн с лежаками для отдыха.

Возраст: 9-16 лет.

Продолжительность смены: 13 дней.

Адрес: отель Зерман, пгт. Славское, Львовская область.

Стоимость: 10 900 грн.

Условия проживания: дети проживают в номерах по 2-3 человека.

Питание: 4-разовое в ресторане отеля, закарпатская и европейская кухня.

Программа: экспресс-курс клипмейкера, съемки музыкального клипа с Лавикой, видеоблогинг и съемки репортажей, мастер-классы, съемка фильма и телепрограммы, красная дорожка, дискотеки и кинопоказы.

Детский лагерь Club Lumière

50 часов – ровно столько ваш ребенок будет заниматься изучением французского языка в лагере Club Lumière. Команда педагогов состоит из французских преподавателей,которые имеют дипломы специалистов FLE и проходят стажировку по всему миру, а также из украинских франкоязычных аниматоров,которые проходят европейскую стажировку межкультурного обмена. Ежедневно дети занимаются изучением языка по разным методикам, получают знания о культуре Франции, о стиле жизни французов и их отличиях от украинцев, о кулинарных традициях страны.

Насыщенную языковую программу дополняют занятия спортом, экологические проекты, кружки по изобразительному искусству, экскурсии, тематические выезды, сплав на рафтах. Инфраструктура лагеря состоит из спортивных площадок, беседок для отдыха, кинозала, танцевальной площадки и бассейна.

Возраст: 7-12 лет.

Продолжительность смены: 13 дней.

Адрес: с. Славское, Львовская область.

Стоимость: 13 900 грн.

Условия проживания: дети проживают в гостинице Терем, по 3-4 человека в номере.

Питание: 4-разовое.

Программа: интенсивное изучение французского языка, спорт, экскурсии, сплав на рафтах, купание в бассейне, танцевальные батлы, постановка театра французской, уход за природой, занятия изобразительным искусством, спортивные игры.

Детский лагерь Kids Bike Camp

Спорт, отдых и путешествия ждут ваших детей в летнем велосипедном лагере, который находится в сердце Карпат. Тренировки проходят на специально сконструированной детской велотрассе Pylypets Bike Park с профессиональными инструкторами по даунхиллу, а также с чемпионом Украины Виталием Нечипоренко.

В течение смены дети учатся вело-сервису (уход за велосипедом, его строение), путешествуют, ходят на прогулки, отдыхают, а также имеют возможность построить дом на дереве и провести ночь среди природы в палатке.

Возраст: 8-11 лет.

Продолжительность смены: 9 дней.

Адрес: с. Пилипец, Закарпатская область.

Стоимость: 8500 грн.

Условия проживания: дети проживают в усадьбе Пилипецкая Файта, заселяются в комнату хостельного типа (12 человек) и в трехместные комнаты.

Питание: 3-разовое полноценное питание + 2 перекуса на природе.

Программа: ежедневные тренировки по даунхиллу, занятия по вело-сервису, ночь в палатке, прогулки, игры, тренировки с чемпионом Украины Виталием Нечипоренко.

Лагерь DEC camp

Заведение позиционирует себя как новаторское, что концентрирует внимание детей на основных навыках 21 века: творческом мышлении, коммуникациях, командной работе, решению глобальных задач, саморефлексии. Ежедневно дети будут заниматься английским с сертифицированными учителями native-speakers из Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии, США, Канады и Австралии, а попрактиковаться смогут с англоязычными вожатыми.

Также юных кемперов ждет программа о профессиях будущего, проекты о развитии страны, экскурсии, различные спортивные игры, занятия искусством и даже основы первой медицинской помощи и язык жестов. Территория лагеря зеленая, имеет собственный бассейн, спортивные площадки, ролледром, сцену для концертов, детям предлагают много активностей, занятия в команде, интересные игры.

Возраст: 8 -17 лет.

Продолжительность смены: 13 дней.

Адрес: с.Мигово.

Стоимость: 1229 USD.

Условия проживания: дети проживают в 3-этажных деревянных домиках по 4 человека в комнате.

Питание: 4-разовое.

Программа: интерактивные уроки английского языка, занятия спортом, проекты по навыках будущего, курсы о профессиях, проекты об устойчивом развитии Украины, экскурсии.

Лагерь Pony Club

Заведение находится на берегу Черного моря, поэтому детки смогут не только поплескаться в воде и насладиться свежим воздухом, а также овладеть навыками верховой езды. К тому же они примут участие в уходе за пони. Программа также включает занятия по йоге, прогулки на лошадях, купание в море, вечерние посиделки, различные игры, развлечения и активности.

Воспитанников дополнительно ждут экскурсии по историческим местам Херсонской области, поездка в дельфинарий Акварель, конный центр Гран При, контактный зоопарк Енот, екскурсия по Херсонской крепости.

Возраст: 8-12 лет.

Продолжительность смены: 15 дней.

Адрес: пгт. Лазурное, Херсонская область.

Стоимость: 18 000 грн.

Условия проживания: дети проживают в базе отдыха Лазурное в двух- и трехместных комфортабельных номерах.

Питание: 4-разовое домашнее питание.

Программа: верховая езда, уход за пони, йога, отдых у моря, экскурсия в дельфинарий Акварель, конный центр Гран При, контактный зоопарк Енот, поездка к Херсонской крепости.

Лагерь British Camp STUDY.UA

Лагерь находится в 15-ти километрах от Киева, окружен сосновыми лесами и озером. Все устроено для активного отдыха ваших детей: теннисные корты, футбольное поле, площадка для баскетбола и бабминтона, веревочный парк, тир для стрельбы из лука, бассейны, столы для пинг-понга, аэрохоккей, аттракцион Angry Birds. Большое внимание здесь уделяют изучению английского языка по программе, разработанной совместно с специалистом из Великобритании, которая предусматривает занятия с педагогами из США, Канады и Великобритании.



Ежедневно дети могут развивать свои навыки по изучению языков, практикуясь с вожатыми-носителями английского даже во время занятий спортом и просмотров фильмов. Каждый уголок лагеря оборудован видеокамерами, это позволяет охране вовремя среагировать на опасную ситуацию. В цену путевки входит медицинское страхование.

Возраст: 7-17 лет.

Продолжительность смены: 12 дней.

Адрес: г. Ирпень, Киевская область.

Стоимость: 1290 USD.

Условия проживания: дети проживают в пятизвездочном загородном клубе Grand Admairal Resort and SPA по 4 ребенка в комнате.

Питание: 5-разовое

Программа: уроки английского с иностранными преподавателями, постоянная практика иностранного языка в течении дня, занятия различными видами спорта, творческие и кулинарные мастер-классы, занятия по актерскому мастерству.

Так что такого особенного в лагерях, что цены некоторых из них достигают 20-ти, а иногда и 30-ти тысяч?

Не менее важны и условия проживания – здесь уже не предоставляют пребывания в палатках, а современные отели или базы отдыха со всеми удобствами, почти везде есть бассейны, спортивные площадки, места для отдыха.

Во-первых, это иностранные специалисты, от которых дети ежедневно слышат язык и могут попрактиковаться в общении с ними, во многих лагерях вожатые проходят специальную школу, где учатся, как правильно работать с юными воспитанниками.

Если говорить про кухню, то детям предлагают блюда различных стран, диетические, вегетарианские, а также питание по шведской системе. Но помните о том, что не все то золото, что блестит. Лагеря ярко расписывают свою программу , восхваляя и рекламируя себя, хотя на самом деле не все может быть так, как написано. Поэтому внимательно выбирайте лагерь для своего ребенка, следите за тем, проводят ли там мероприятия по безопасности и поведению в чрезвычайных ситуациях, просматривайте отзывы.