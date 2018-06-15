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Генсека ООН призвали содействовать освобождению Сенцова

38 стран попросили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша содействовать в освобождении украинского режиссера Олега Сенцова.

Олег Сенцов

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина и 37 стран передали письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой содействовать в освобождении украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает Укринформ.

Кроме Украины, обращение поддержали страны Евросоюза, США, Турция, Грузия, Молдова, Австралия, Канада, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария.

– Исполняется ровно месяц, как голодает Сенцов, и, как мы знаем, в ближайшие дни генсек ООН планирует посетить Россию. Рассчитываем, что Гутерриш поднимет этот вопрос, – добавил Ельченко.

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К слову, резолюция с призывом освободить Олега Сенцова и других политических заключенных в России была принята на сессии Европейского парламента 14 июня.

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