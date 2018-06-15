Громкие покушения и бандитские разборки: кто заказал Окуеву и Осмаева

Поселок Гореничи, недалеко от Киева. По улице едет элитный внедорожник.

В автомобиль попали два десятка пуль. По предварительным данным – из пистолета-пулемета. Подавляющее большинство пришлось на место водителя.

В салоне автомобиля был обнаружен труп водителя, это молодой человек 1994 года рождения. Им оказался Максим Ковтуненко.



А вот местные говорят, в машине находилось не один, а два человека. Того, кого полицейские называют другим человеком смог убежать в лес.

Им вроде бы был вице-президент Федерации бокса Киева и бывший депутат Киевсовета Александр Лищенко.

Бывший сотрудник уголовного розыска Валерий Кур говорит, в уголовном мире его знают по прозвищем Лича.

По словам Кура, Лича – бывший спортсмен, после развала Советского Союза, пытался завоевать репутацию респектабельного предпринимателя. Даже стал депутатом Киевсовета.

А еще Александр Лищенко – отец сына известной певицы Надежды Мейхер.

Что же стояло за расстрелом элитной машины в Гореничах, в которой возможно находился Александр Лищенко? Мнения экспертов разделились. Одни говорят, шлейф тянется с его уголовным в 90-х.

Другие эксперты считают – это отголоски настоящего времени.

Еще одно громкое покушение произошло в Одессе. Средь бела дня совершено нападение на журналиста и общественного активиста Виталия Устименко.

Сам Устименко связывает нападение со своей общественной деятельностью. Он провел несколько громких расследований о коррупционных сделках городских властей.

Сразу после нападения активисты провели митинг под одесским управлением полиции с требованием наказать виновных.

И если в расследовании нападения на Устименко до точки еще далеко, то по делу о покушении на добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву уже начались судебные слушания.

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Год назад злоумышленник, который выдал себя за французского журналиста, попытался застрелить Адама в машине во время интервью. Но был ранен Аминой и задержан.

Покушение заказали российские спецслужбы. Это главная версия, которая звучала в прошлом году.

Никакого российского следа – это уже версия на прошлой неделе. Просто личная неприязнь Артура Денисултанова к Окуевой и Осмаеву.

Криминолог Анна Маляр отмечает, что это уже стало традицией – если что-то случается, списывать все на войну.

Сам обвиняемый россиянин в суде представляет из себя жертву. По его версии, с Осмаевым и Окуевой он встретился поговорить об исчезновении денег его знакомых. Якобы никакого пистолета у него не было.

Однако неоднократная смена фамилий, противоречивые показания и уголовный шлейф, вряд ли свидетельствуют в его пользу.

Сам пострадавший – Адам Осмаев – на суд над Артуром Демисултановым не появился.

К слову, руководителя “титушек” Юрия Крысина приговорили к пяти годам тюрьмы за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия.