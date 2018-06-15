Ил-72 и штурм аэропорта: ликвидированы россияне из “списка 76”

Не менее трех боевиков частной военной компании Вагнера, воевавших в Украине, уничтожили в Сирии.

Из 72 российских солдат частной военной компании Вагнера, сбивших украинский Ил-76 и принимавших участие в атаке на Луганский аэропорт в 2014 году, в живых остаются около 54 человек.

К ранее озвученной цифре в 15 ликвидированных россяин в период активной фазы российско-украинской войны, добавились еще “как минимум трое”, ликвидированные за последние два года в Сирии. Об этом LIGA.net сообщили собеседники в Службе безопасности Украины.

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Среди трех уничтоженных – Чупов Сергей Владимирович (06.01.1965) ликвидирован в феврале 2016-го года возле Дамаска. В апреле того же года у Пальмиры был уничтожен Сахипов Руслан Габидович (13.06.91). Еще один россиянин Ананьев Сергей Владимирович (17.06.1975) был убит в Сирии в июне 2016-го года.

– Все – граждане РФ, – отметили в спецслужбе.

К слову, СБУ назвала имена наемников ЧВК Вагнер, которых Россия тайно переправила в Сирию.