Крым – русский! Реакция МИД Украины на скандальное заявление Трампа

Украина не будет реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о “российском Крыме”.

Напомним, что американское издание BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп на саммите Большой семерки сказал мировым лидерам, что “Крым – русский, потому что все там говорят по-русски”.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сказала в комментарии журналистам, который транслировал также телеканал 112 Украина, что Украина на сплетни не реагирует.

– Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них, – сказала Беца.

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Отметим, что Белый дом действительно официально открестился от подобного заявления Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего не известно по поводу возможных слов президента США Дональда Трампа о том, что Крым является российским, так как все жители полуострова говорят по-русски.