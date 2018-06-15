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Кучма обсудил с главой делегации КК водоснабжение Донбасса

Леонид Кучма принял главу делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алана Эшлимана.

Об этом заявила пресс-секретарь президент Украины (1994 – 2005 гг.), представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

В разговоре обсудили ряд гуманитарных вопросов, касающихся Донбасса. В частности, речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях, в котором нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения.

Основное внимание было уделено вопросу аварийно-ремонтных работ моста в районе Станицы Луганской.

– Алан Эшлиман выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг этого объекта из-за недостаточного внимания к восстановлению мостового перехода с украинской стороны.

Участники беседы согласились о необходимости активизации работы для решения указанной проблемы. Леонид Кучма подчеркнул, что обратится в соответствующие инстанции украинской власти по этому вопросу, – говорится в сообщении.

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Отдельно Леонид Кучма проинформировал собеседника о несоблюдении режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО.

Напомним, представителя Украины пустили в колонию, где находится Олег Сенцов.

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