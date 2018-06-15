Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

Грядущий июньский уик-энд в Киеве порадует жителей столицы и концертами, и фестивалями, и спортивными соревнованиями.

Киевляне смогут посетить фестиваль Белые Ночи, на котором выступят около 100 артистов. За фудкорт будет отвечать Ulichnaya Eda, поэтому провести там можно хоть целый день.

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Также можно отправиться на долгожданный финал международного соревнования NEYMAR JR’S FIVE.

Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий выходных.

Jubilee. Try me tour

MonteRay Live Stage

15 июня, 19.30

Стоимость: 299-600 грн

Купить билеты можно тут

Долгожданный концерт участника Versus Battle, который не потерпел ни одного поражения, состоится в Киеве уже в эту пятницу. Песни Jubilee тронут слушателей лирическими текстами, касаясь сердца, и при этом избегая банальности и удивляя бодрым драйвом. Кого-то это заставит качать головой под бит, а кого-то может подтолкнет решиться и к более раскованным движениям.

Старый проверенный материал артиста будет дополнено новинками, которые непременно порадуют ценителей хип-хоп музыки.

Фестиваль Белые Ночи

Арт-завод Платформа

15-16 июня

Стоимость: 450-650 грн

Купить билеты можно тут

Не надо ехать к Полярному кругу, чтобы увидеть и ощутить Белые Ночи. Уже в шестой раз фестиваль, который традиционно состоится на Арт-заводе Платформа, наполнит июньскую духоту сиянием яркого праздника. Атмосферу будут создавать более 100 артистов в свете лайт-шоу, качественно выполненных на уровне современных европейских вечеринок.

Резиденты Ulichnaya Eda не дадут проголодаться гостям действа и дополнят взрыв музыки и света взрывом вкуса.

Всеукраинский финал международного соревнования NEYMAR JR’S FIVE

Почтовая площадь

16 июня, 10.00 – 17.00



17 лучших команд со всей страны сразятся за Национальный Кубок Neymar jr’s Five, и возможность продолжить борьбу на мировой арене! Ведь победители поедут в Бразилию представлять Украину на Мировом Финале Neymar jr’s Five.

Международный авторский турнир по мини-футболу мировой звезды Неймара в Украине стартовал в марте и в течение трех месяцев квалификации проходили во Львове, Харькове, Днепре, Киеве, Одессе и Виннице.

16 июня на Почтовой площади будут проходить настоящие футбольные баталии, ведь на кону – поездка на Мировой финал, где будут соревноваться еще 60 стран, и незабываемая встреча с Неймаром.

Правила соревнования довольно оригинальные. Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки, возрастом от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет).

Формат — 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол.

Программа:

10.00 – старт турнира

14.00 – 15.00 – старт игр play-off

16.30 – 17.30 – финальные матчи и награждение

Perfect Dance

Perfect Place

16 июня, 18.00

Стоимость: 300 грн

Купить билеты можно тут

Для всех, кто мечтал наконец выйти летней ночью на теплый песок, чтобы раствориться в танцевальных ритмах, рекомендуем open-air вечеринку, которая состоится на Венецианском острове в Perfect Place.

Perfect Dance на самом деле обещает быть “перфект” праздником для каждого, кто посетит пляж 16 июня, начиная с 18.00, ведь великолепный пейзаж здесь будет соединен с бодрыми, теплыми, и в то же время свежими ритмами от таких диджеев, как Alex Slog, A. Katwon, Khramow, Bellow, Mamay, Nil Tarasov, Smailov, Roman K и Morphom, которых почти невозможно увидеть вместе на одной сцене.

The Cancel x Band

Зеленый Театр

16 июня, 20.00

Стоимость: 250 грн

Купить билеты можно тут

Коллектив был основан в 2011 году Андреем Зеленским и Дмитрием Федосовим. Группа исполняет произведения на пересечении ню-джаза с инструментальным хип-хопом.

После того, как Федосов оставил группу, к коллективу присоединились шесть музыкантов, вместе с которыми 16 июня на сцене Зеленого Театра Зеленский представит седьмой альбом команды под названием Case. Приходите за утонченной нуарной атмосферой под драйововий бит в джазовой аранжировке.

Напомним, исландская группа Kaleo впервые выступит в Украине в рамках фестиваля UPark Festival, который состоится 25 июля 2018 года в Киеве.