Врачи из Днепра предлагают бесплатно пролечить подорванное здоровье украинских военных

В сводках штаба Операции Объединенных сил, которые подаются ежедневно, нас информируют о погибших и раненых украинских военных. Но о реальном состоянии раненых обычно ничего не известно. Узнать информацию о них можно только или от врачей, или от волонтеров, которые работают в госпиталях.

На начало 2018 статус участника боевых действий (УБД) получили более 328 тысяч человек, принимавших участие в антитеррористической операции на востоке Украины. Из них участие в реальных боях принимали около 120 тысяч человек. Практически каждый из этих военнослужащих вместе с боевым опытом получил и проблемы со здоровьем – начиная от простуды и ее осложнений до грыж и вывихов. Это если считать даже без боевых травм. Как правило, такие травмы военные вынуждены лечить самостоятельно.

Я свою травму получил в 2014 году, когда нас готовили к отправке в АТО. Мне на рукопашке сильно выломали руку. У меня возникли проблемы с левым плечевым суставом, но на следующий день поехал в АТО. Первую ротацию, погода, просидел там. Не мог ни выехать, ни пролечиться. В 2014 вообще был хаос, не к кому обратиться. В 2015 году мне поставили неправильный диагноз, начали неправильно лечить, а время затянулось, – рассказывает о своей травме участник антитеррористической операции Максим Татаров.

После возвращения с войны Максим лечился в родном Запорожье, затем в Днепре в Мечникова. Впоследствии он попал к профессору Головахе Максиму Леонидовичу.

Все врачи мне говорили, что кроме операции ничего не поможет. Эта операция стоила 40 тысяч гривен. Со всеми моими скидками, УБД, сумма снизилась до 25 тысяч гривен. Но все равно, для меня это ощутимые деньги. Только когда вышел на нормальных врачей, профессоров, тогда дело сдвинулось. Я соглашался на операцию, но денег не было. Тогда Головаха вспомнил о клинике Гарвис, вспомнил, что у них есть фонд, – говорит Максим.

В городе Днепр и в самом деле есть Клиника современной хирургии, которая охватывает практически все направления хирургии. С начала военных действий на Донбассе работники этой клиники пытаются активно участвовать в помощи военнослужащим, которые защищают Украину. Медперсонал собирал средства в созданный фонд, и в сотрудничестве с различными волонтерскими организациями, направлял эту помощь тем, кто в ней нуждался.

Наши сотрудники самостоятельно собирали средства. Мы передавали многое через волонтеров – от продуктов питания до денег на какие-то серьезные необходимые приборы: бинокли, генераторы, обогреватели, аккумуляторы и тому подобное. Ежегодно мы передаем в Облгосадминистрацию сертификаты для детей бойцов АТО, которые могут у нас бесплатно обследоваться, – рассказывает заместитель директора по работе с клиентами хирургической клиники Гарвис в Днепре Владислава Калиниченко. Мы собирали деньги достаточно давно и не могли понять, куда их тратить. Сейчас мы конкретно решили, что готовы помочь человеку, которому требуется оперативное вмешательство, – добавляет Владислав Калиниченко.

Максим Татаров стал первым пациентом, которого прооперировали благодаря созданному фонду в феврале этого года. Бывшему военному пришлось оставить свое удостоверение участника боевых действий и немного рассказать о своем боевом пути. Это делается для того, чтобы врачи были уверены, что помогают именно тому человеку, которому требуется медицинское вмешательство, а не кому-то, кто за счет войны хочет бесплатно поправить свое здоровье.

Для меня все организовали быстро, – говорит Максим. – 23 февраля я лег в больницу, 24 мне сделали операцию и 26 или 27 февраля я уже был в Запорожье. Там же все зависит от сложности операции. После операции несколько дней стоит полежать в больнице, а потом тебя отправляют или по месту жительства, или к твоему врачу и в дальнейшем определяется курс лечения.

Мы считаем себя социально ответственной организацией и хотим помогать людям. Это не говорит о том, что мы поощряем те военные действия, которые происходят у нас на Востоке Украины. Мы говорим о том, что люди попали в такую ​​ситуацию и мы чувствуем какие-то обязательства перед ними, – говорит Владислава Калиниченко.

В клинике рассказывают, что они смогли собрать определенный финансовый фонд и теперь готовы помогать не только украинским военным, но и волонтерам. Люди, которые защищают целостность государства на передовой или в тылу, теперь могут оперироваться совершенно бесплатно. Стоит только представить свою историю, как доказательство того, что вы действительно участник боевых действий или волонтер, историю своей болезни и диагноз. Заявку рассмотрят врачи, и по возможности окажут помощь.

Мы охватываем практически все направления хирургии, кроме операций на головном мозге, на сердце и на легких. У нас современное оборудование. И наша клиника короткого пребывания. В среднем на стационаре достаточно три дня всем видам операций. У нас плановая хирургия. Мы готовы оперировать больных по направлениям: абдоминальная хирургия, урология, проктология, маммология, тавматология и ортопедия, сосудистая патология, спинальная нейрохирургия, отоларингология. Мы готовы оперировать, ухаживать, кормить наших пациентов. Также у нас предусмотрен послеоперационный реабилитационный период, – рассказывает заместитель директора по работе с клиентами.

Максим рассказал, что во время лечения к нему относились, как к ребенку. Все на уровне – отношение исключительное, питание вкусное, врачи и младший медицинский персонал очень заботился о нем. Так же с благодарностью о помощи говорит и другой пациент, которого прооперировали в апреле этого года – Юрий Овсянников, которому удалили паховую грыжу.

Я приехал в эту клинику, мы поговорили с врачом, у меня попросили показать удостоверение, что я не на словах атошник. Мы договорились и через неделю мне сделали операцию. Я точно не знаю, на войне получил эту грыжу, или до нее, потому что она как бы есть и как бы нет. Она меня беспокоила, но было терпимо, – говорит Юрий.

Через три дня после операции мужчину отправили домой. Сейчас он уверяет, что чувствует себя хорошо и ничего его не беспокоит. В конце концов, и последствий не должно быть.

У Максима пока рука еще не совсем рабочая, ведь плечевой сустав очень долго восстанавливается. Но он однозначно видит улучшения. Дикие боли, которые были сначала, совсем исчезли. Сейчас мужчина проходит третий курс реабилитации. Ежемесячно проходит специальные курсы лечения.

“Мне сказали, что полностью разработанную руку я получу через год. До конца года надо потерпеть. Но я чувствую, что уже лучше, на обезболивающих совсем не сижу”, – говорит мужчина.

Количество операций, которое готовы провести в Гарвис точно сказать не могут. Все будет зависеть от количества людей, которым будут готовы помочь и стоимости этих операций – какую сумму придется потратить из фонда. Врачи надеются, что удастся продолжать эту инициативу.

“Нам нужно рассматривать каждый случай отдельно, поэтому для нас важно, чтобы человек на почту нам прислала соответствующие документы, которые подтвердят его участие в боевых действиях и историю болезни с диагнозом. Я не могу гарантировать, что поможем каждому человеку, который к нам обратится. Это все нужно рассматриваться, объективно ли человеку нужна помощь и есть ли у этого человека заслуги, за которые ему нужно помогать», – отмечает Владислав Калиниченко.

В клинике просят пациентов, которым необходима помощь, обращаться по телефонам:

+38 (056) 794-10-20

+38 (095) 283-10-20

+38 (067) 353-10-20

или присылать свои данные по електронному адресу: [email protected]

Быть социально ответственными на самом деле не так уж и сложно, а у наших военных появилась возможность прооперировать не боевые травмы совершенно бесплатно в хороших условиях, и почувствовать благодарность обычных людей за защиту.

Дарья Бурая

ФОТО: aif.ua, dpchas.com.ua