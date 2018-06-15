Минимальную зарплату в Украине повысят – когда и на сколько

К концу 2018 года минимальную заработную плату в Украине повысят минимум до уровня 4200 грн.

Об этом вице-премьер Павел Розенко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

– Когда мы говорим о том, в этом году будет или не будет повышение минимальной заработной платы, я все-таки оптимист. Я убежден, что инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины Петр Порошенко, по меньшей мере, поднять до 4200 грн, будет реализована. Мы сделаем этот шаг, – заявил он.

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При этом Розенко убежден, что печатать деньги для такого шага не нужно, а само повышение минимальной зарплаты не повлияет на уровень инфляции в Украине.

К слову, ранее экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что экономических предпосылок для повышения минимальной заработной платы по результатам первого полугодия нет.