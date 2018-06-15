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Монетизация субсидий: когда и как будет проходить

Монетизация субсидий, которая начнется с 1 января 2019 года, будет проведена в три этапа.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на министра Андрея Реву.

Так, первый этап начнется с 1 января, второй – с 1 мая, а заключительный третий – с 1 октября 2019 года.

Рева также отметил, что механизм проведения монетизации еще до конца не отработан.

– Сейчас идет процесс верификации получателей субсидий, ведь предыдущий раз люди декларировали свои доходы в 2015 году.

Если обнаружено пятьдесят тысяч человек, среди которых владельцы домов площадью более 200 квадратных метров и квартир более 120 квадратных метров, которые с нулевыми доходами покупали автомобили за 700 000 гривен и другие ценные вещи, то, наверное, проверка нужна.

Ведь монетизация субсидий означает предоставление гражданам денег для оплаты коммунальных услуг, и поэтому нужно обеспечить адресность помощи, чтобы деньги получали именно те люди, которые действительно нуждаются субсидии, – заявил министр.

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Напомним, в Минфине предлагают забирать субсидии у должников за коммунальные услуги.

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