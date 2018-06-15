Новые правила поступления в медицинские вузы

С 2018 года все абитуриенты, которые поступают в медицинские вузы, должны набрать 150 баллов.

– С этого года для вступления в медицинский университет вводится на вступительные 150 баллов – на все профильные предметы – и для студентов-бюджетников, и для контрактников, – заявила на пресс-конференция и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

То есть, по ее словам, все поступающие в медицинские вузы, должны получить балл не ниже 150.

– Также позволяем, чтобы те студенты, которые набрали самые высокие баллы, выбирали, куда они хотят пойти учиться. Те, кто имеют более низкие баллы, забирают те места, которые остались, – подчеркнула она.

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К слову, с 2019 года в педагогические и медицинские вузы в первую очередь будут брать абитуриентов, которые согласятся 3 года отработать в селе или поселке.