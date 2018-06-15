PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Новые правила поступления в медицинские вузы/

Новые правила поступления в медицинские вузы

С 2018 года все абитуриенты, которые поступают в медицинские вузы, должны набрать 150 баллов.

ВНЗ

– С этого года для вступления в медицинский университет вводится на вступительные 150 баллов – на все профильные предметы – и для студентов-бюджетников, и для контрактников, – заявила на пресс-конференция и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

То есть, по ее словам, все поступающие в медицинские вузы, должны получить балл не ниже 150.

– Также позволяем, чтобы те студенты, которые набрали самые высокие баллы, выбирали, куда они хотят пойти учиться. Те, кто имеют более низкие баллы, забирают те места, которые остались, – подчеркнула она.

Читайте: Куда поступать: рейтинг лучших вузов Украины

К слову, с 2019 года в педагогические и медицинские вузы в первую очередь будут брать абитуриентов, которые согласятся 3 года отработать в селе или поселке.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка