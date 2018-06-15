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Омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где находится Олег Сенцов, но ее не пустили к заключенному.

Олег Сенцов

Уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову, которая прибыла в российскую колонию, сообщила в Facebook, что ее не пустили к украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

– Я встретилась с начальником колонии и начальником управления исполнения наказаний в Ямало-Ненецком автономном округе, именно он отказал мне во встрече с Сенцовым. Причину отказа он не назвал, – сказала Денисова.

Он также отказался предоставлять любую информации, в том числе и о состоянии здоровья Олега Сенцова.

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К слову, резолюция с призывом освободить Олега Сенцова и других политических заключенных в России была принята на сессии Европейского парламента 14 июня.

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