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Путин освободит Сенцова – эксперт назвал условие

С Путиным и освобождением Сенцова есть только один вариант, на который согласится руководство Кремля, – обмен.

Олег Сенцов

Об этом в комментарии Слову и Делу рассказал политолог Владимир Воля.

– На Путина по более серьезным вопросам даже санкции не всегда действуют, тем более какие-то призывы, даже учитывая голодовку. Если каждый заключенный будет голодать, то из-за этого придется всех отпускать? Нет, тех, кто голодает, начинают кормить принудительно. Поэтому голодовка – также не то, что заставит Путина каким-то образом отреагировать, – отметил Воля.

– В случае с Сенцовым практику тюремной системы менять не будут. Начнут принудительно кормить. Призывы здесь не действуют – ни 38 стран, ни большего количества. До этого призывы не действовали на Путина и сейчас ничего не изменится. Это просто символический жест, напоминание со стороны западных стран в связи с тем, что идет ЧМ, – уточнил эксперт.

По его мнению, в случае с Путиным и освобождением Олега Сенцова есть только один вариант, на который согласится руководство Кремля, – обмен.

Путин не пойдет на освобождение, которое будет выглядеть как односторонняя уступка с его стороны.

Читайте: Омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову Стивен Кинг призывает поддержать Сенцова ЧМ 2018: в Москве вывесили плакат в поддержку Сенцова

Напомним, власти России пока не думали о возможности обмена Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского.

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