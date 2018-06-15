Реформу СБУ предложили в 2004 году. Украина упустила 14 лет – Смешко

Реформа Службы Безопасности Украины была предложена еще в 2004 году, однако затем была остановлена. Через 14 лет Украина вернулась к тем же вопросам.

Реформа Службы Безопасности Украины была предложена ​​еще в 2004 году во времена 2-го президента Украины Леонида Кучмы (1994-2005 гг), заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко (2003-2005 гг.).

– Реформа была из трех составляющих. СБУ должна была остаться национальным конттразведовальным органом, который бы координировал деятельность всех правительственных учреждений в плане контрразведывательной работы в стране, – рассказал он.

По словам Смешко, реформа была из трех частей. Во-первых, отделение от СБУ главного управления разведки. Это произошло в 2004 году. На базе ГУ была создана служба внешней разведки.

Военная контрразведка, которая была распылена перед этим, была собрана в один департамент. И была подготовлена ​​передача военной контрразведки в состав Минобороны, как это есть во всех странах НАТО.

Читайте: СБУ заблокировала кибератаку на дипведомство страны-члена НАТО

В-третьих. После принятия Конституции 1996 года было определено, что мы должны создать Нацбюро расследований.

СБУ была готова передать в него человека с мощной базой данных и соответствующими возможностями во всех областях, где проникала коррупция и оргпреступность.

– Мы не успели сделать 2 последних элемента. Почему это не было сделано за время президента Ющенко, я не знаю. Эта реформа была остановлена. Сейчас мы слышим, что о том же идет речь. Но сегодня уже не 2004 год. 14 лет было упущено и мы по спирали пришли к этому, – отметил он.

Ранее глава представительства НАТО в Киеве Александер Винников предостерег Украину от провала реформы СБУ. По его словам, концепция по превращению СБУ в современную службу безопасности была представлена в 2016 году, однако с тех пор в этой сфере не было достигнуто прогресса.

Фото: Всеукраїнська громадська організація Сила і Честь