Российская бронетехника заехала в запретную зону на границе с Украиной

В Приднестровье в нескольких километрах от границы Украины заметили российскую военную технику.

На приднепровской трассе Тирасполь-Рыбница, которая находится в нескольких километрах от границы Украины, заметили колонны российской военной техники, сообщает InfoResist.

Три колоны бронированной военной техники и спецтранспорта двигались с базы Оперативной группы российских войск в Приднестровье в направлении города Дубэсарь.

Военный транспорт двигался в зоне безопасности, что не разрешено. Представители приднестровского региона заявили, что вся военная техника находится в местах постоянной дислокации.

Читайте: Война на Донбассе: опубликованы новые доказательства российской агрессии

К слову, 7 реактивных систем залпового огня Град зафиксировали наблюдатели ОБСЕ на полигоне боевиков.

Фото: Артем Филипенко