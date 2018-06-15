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Российская бронетехника заехала в запретную зону на границе с Украиной

В Приднестровье в нескольких километрах от границы Украины заметили российскую военную технику.

На приднепровской трассе Тирасполь-Рыбница, которая находится в нескольких километрах от границы Украины, заметили колонны российской военной техники, сообщает InfoResist.

Три колоны бронированной военной техники и спецтранспорта двигались с базы Оперативной группы российских войск в Приднестровье в направлении города Дубэсарь.

Военный транспорт двигался в зоне безопасности, что не разрешено. Представители приднестровского региона заявили, что вся военная техника находится в местах постоянной дислокации.

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К слову, 7 реактивных систем залпового огня Град зафиксировали наблюдатели ОБСЕ на полигоне боевиков.

Фото: Артем Филипенко

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