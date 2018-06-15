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Штат Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора в Украине

В США штат Иллинойс объявил 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 гг.

Голодомор

Об этом сообщает посольство Украины в США.

– Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. В Украине, искусственно вызванного советской властью, – отметили в посольстве.

Читайте: В США представили резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев

Напомним, на сегодня Голодомор в Украине признали геноцидом 11 американских штатов.

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