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Скатерть из денег: в Запорожье задержали адвоката-взяточника

В Запорожье на получении взятки в размере 25 тысяч долларов задержан адвокат.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Отмечается, что мужчина одновременно является учредителем и руководителем одного из предприятий города.

– Задержанный незаконно требовал через родственника судьи у коллегии судей Хозяйственного суда Запорожской области денежные средства в размере 35 тыс. долл США за непредставление в Высший совет правосудия жалобы относительно совершенного, по его мнению, судьями дисциплинарного проступка, решение которых по хозяйственному делу отменено апелляционной инстанцией, – сообщила Сарган.

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Сейчас готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании адвокату меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн. гривен.

Напомним, на взятке поймали судью Окружного административного суда города Киева.

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