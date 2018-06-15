Дело Бабченко: еще одна группа готовила теракты, задержан куратор

СБУ в рамках “дела Бабченко” задержала руководителя еще одной группы по подготовке терактов в Украине.

СБУ заявила, что в рамках расследования дела об организации попытки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко задержала гражданина Украины Г., который руководил еще одной группой по подготовке терактов по заказу спецслужб Российской Федерации, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщил на брифинге в пятницу в Киеве заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, досудебное расследование установило, что подозреваемый в организации попытки убийства Бабченко Борис Герман по указанию второго фигуранта “дела Бабченко” Вячеслава Пивоварника в мае 2018 года осуществил финансирование и логистику из России в Украину группы граждан Украины из трех человек, которые в российском городе Ростов-на-Дону прошли инструктаж и обучение, направленное на дальнейшее совершение террористических актов на территории Украины”.

– 13 июня 2018 года СБУ задержало гражданина Украины Г., который руководил вышеуказанной группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине, – сообщил представитель СБУ Богдан Тиводар.

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В свою очередь, генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу вечером сообщил о задержании “еще одного вероятного киллера, связанного с раньше арестованным Германом, который вместе с двумя знакомыми прошел выучку в Ростове-на-Дону и прибыл в Украину для совершения терактов”.

– Следствие вышло на эту группу через информацию, добытую в ходе спецоперации Бабченко, – отметил он.

Напомним, Луценко рассказал о причине имитации убийства Бабченко.

Фото: УНИАН