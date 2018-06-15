Состояние Сенцова критическое – Денисова

Руководство российской колонии не предоставило омбудсмену Людмиле Денисовой информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова, однако она имеет данные, что он находится в критическом состоянии.

Денисова имеет данные, что состояние Сенцова критическое, сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

– Для нас в главных приоритетах – визит к Олегу Сенцова, потому что он голодает и состояние его здоровья на сегодняшний день неизвестно. По некоторым свидетельствам, он находится в критическом состоянии. То, что он голодает уже месяц, подтверждает это предположение, – отметила Денисова.

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Напомним, сегодня Людмила Денисова прибыла в колонию, где находится Олег Сенцов, но ее не пустили к заключенному.