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В Киеве запрещено купаться на всех пляжах – причина

На всех 12 киевских муниципальных пляжах, которые были подготовлены к летнему сезону, купаться временно не рекомендуется. Предостережение обусловлено сильными ливнями и остается действующим в течение 48 часов после завершения дождей.

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Об этом сообщает сегодня КП Плесо.

– Для защиты здоровья граждан и профилактики распространения инфекционных заболеваний рекомендуем воздержаться от купания до стойкого улучшения погодных условий, – отмечается в сообщении.

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Специалисты Плесо уверяют, что предупреждение людей о том, что купание на речных, озерных, морских и океанских пляжах после сильных дождей нежелательно, является обычной практикой в странах, где хорошо развиты основы безопасности и культуры рекреации у воды (США, Канада, страны Европы).

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