В Житомире героям парковки прокалывают шины

В Житомире местные жители начали прокалывать шины водителям-нарушителям.
В Житомире местные жители прокалывают героям парковки шины и вставляют в лобовое стекло гневное сообщение, пишет Житомир Online.
Позже стало известно, что водитель действительно замаскировался под человека с инвалидностью и незаконно занял парковочное место, предназначенное для людей с ограниченными возможностями.
Поскольку на автомобиле не было наклейки, удостоверяющий разрешение на парковку на соответствующих местах, ему прокололи шины.
Однако некоторые пользователи считают, что не нужно портить чужое имущество, а лучше сообщать полиции о том, что в авто на месте для людей с ограниченными возможностями нет соответствующей наклейки.
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К слову, в Полтаве герой парковки наехал автомобилем на соседа и избил его за то, что он посадил цветы на клумбе.
Фото: Андрей Голумбевский