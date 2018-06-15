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В Житомире героям парковки прокалывают шины

В Житомире местные жители начали прокалывать шины водителям-нарушителям.

Герой парковки

В Житомире местные жители прокалывают героям парковки шины и вставляют в лобовое стекло гневное сообщение, пишет Житомир Online.

Позже стало известно, что водитель действительно замаскировался под человека с инвалидностью и незаконно занял парковочное место, предназначенное для людей с ограниченными возможностями.

Поскольку на автомобиле не было наклейки, удостоверяющий разрешение на парковку на соответствующих местах, ему прокололи шины.

Однако некоторые пользователи считают, что не нужно портить чужое имущество, а лучше сообщать полиции о том, что в авто на месте для людей с ограниченными возможностями нет соответствующей наклейки.

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К слову, в Полтаве герой парковки наехал автомобилем на соседа и избил его за то, что он посадил цветы на клумбе.

Фото: Андрей Голумбевский

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