ВНО 2018: когда и как подавать апелляцию на результаты

Апелляцию по результатам ВНО 2018 можно будет подать после оглашения результатов каждого предмета.

Абитуриент имеет право подавать апелляцию на протяжении пяти дней после того, как огласят результат по соответствующему предмету, сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Оспаривать тесты ВНО можно в случае если вы уверенны, что баллы несправедливо занижены, или у вас есть желание восстановить аннулированный результат теста.

Заявление об апелляции нужно отправлять по адресу ул. Владимира Винниченко, 5, г. Киев, 0405, с пометкой Апелляционная комиссия УЦОКО.

Его рассматривают в течение 15 календарных дней и в случае удовлетворения апелляции результаты пересчета появятся на странице абитуриента в течение трех дней после работы комиссии.

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К слову, участникам ВНО 2018 уже доступны результаты тестирования по семи предметам.