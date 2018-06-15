ВНО 2018: минимальный проходной балл для поступления

Установлен проходной порог для тестов ВНО 2018 по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языках.

Экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования определила 14 июня пороговый балл – сдал/не сдал – для участия во вступительной кампании.

В частности, для математики установили порог 10 баллов, для украинского языка – 23, для иностранных языков – 19 баллов и для биологии – 22.

Причем проходные баллы в этом году меньше, чем в прошлом – на один балл для всех дисциплин, кроме иностранного языка. Для этого предмета он вырос на 5 баллов.

Эксперт по развитию образования Наталья Чуприна в комментарии НВ объяснила, что проходной балл по каждому предмету зависит от результатов всех учеников, то есть – чем выше общий балл по определенному предмету, тем качественнее уровень абитуриентов.

В то же время президент Украинской ассоциации студентов Лидия Фесенко считает, что проходной балл по математике должен быть выше.

– Порог в 10 баллов – это базовые знания, которыми должен владеть каждый человек. И это объективно. Не забывайте, что это подготовка в заведений высшего образования, – отметила она.

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Напомним, сегодня результаты ВНО 2018 по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языках размещены на информационных страницах участников.

Фото: Український центр оцінювання якості освіти