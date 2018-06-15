ВНО 2018: результаты по 7 предметам

Участникам ВНО 2018 уже доступны результаты тестирования по семи предметам.

Результаты ВНО 2018 по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языках размещены на информационных страницах участников, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

– Таблицы перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку (по шкале 100-200 баллов) и таблицы соответствия тестовых баллов оценкам уровней учебных достижений (по шкале 1-12 баллов) опубликовано в разделе Предметы ВНО, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае возникновения сомнений в правильности определения результата, участник ВНО может подать апелляцию в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования.

– Апелляционные заявления по результатам ВНО можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления (результаты по математике, украинскому языку и литературе, иностранным языкам и биологии объявлено 15 июня), – отмечают в УЦОКО.

При этом учасники тестирования смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языках. Они будут загружены на страницы участников до 16 июня.

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Напомним, 13 июня состоялось внешнее независимое оценивание по химии, которым завершилась основная сессия ВНО 2018.