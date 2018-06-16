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Сутки на Донбассе: 36 обстрелов, потерь нет

За минувшие сутки боевики 36 раз открывали огонь на Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал.

Донбас АТО ЗСУ

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр операции Объединенных сил.

На Луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно уменьшилась. Противник раз сорвал разведение войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Новотошковское враг прекратил попытки овладения позициями наших войск.

На Дебальцевом направлении в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки.

На Донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Наши защитники не позволили противнику перейти к более активным действиям.

Частичное обострение ситуация приобретала на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

Читайте: Раскрыты позиции новейшего вооружения РФ на Донбассе и в Крыму (КАРТА)

К слову, Генштаб ранее сообщил, что вооруженные силы России изменили тактику ведения войны на Донбассе.

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