Генконсульство РФ в Одессе забросали “кровавыми” мячами

Сегодня активисты закидали генконсульство России в Одессе “кровавыми” мячами, протестуя против проведения ЧМ-2018 в РФ.

Сегодня возле генерального консульства России в Одессе прошла акция, во время которой активисты бросали “кровавые” мячи, протестуя против проведения Чемпионата мира по футболу в стране-агрессоре, сообщает УНИАН.

Таким образом они также выразили солидарность с осужденными в РФ украинцами.

Во время акции выступающие заявляли, что российское руководство продолжает держать в заложниках украинских политзаключенных.

– Страна-террорист, страна, которая убивает людей на востоке Украины, проводит чемпионат по футболу… Нельзя вести себя так, будто ничего не происходит. Кровавый спорт – кровавый гол, – сказал один из выступающих.

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Также протестующие вылили на 5 футбольных мячей красную жидкость и перебросили их на территорию генконсульства.

К слову, в Москве на проспекте Сахарова прошла согласованная с властями акция За свободную Россию без репрессий и произвола. Главный плакат митинга – Олег Сенцов голодает в колонии.