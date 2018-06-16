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Омбудсмену Денисовой отказали во встрече с Карпюком

Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили к украинскому политзаключенному Николаю Карпюку.

Людмила Денісова

Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, которого держат в тюрьме РФ, сообщила омбудсмен в Facebook.

– Подала заявление во Владимирском централе на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица. Как уполномоченного меня не могут допустить, так как не поступили соответствующие документы. Как частное лицо – потому что завершилось время подачи заявления, – написала Денисова.

По ее словам, рассмотрение заявления начнется в начале недели.

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К слову, руководство российской колонии не предоставило омбудсмену Людмиле Денисовой информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова, однако она имеет данные, что он находится в критическом состоянии.

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