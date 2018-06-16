Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд

Президент Петр Порошенко заявил, что Антикоррупционный суд заработает до конца 2018 года.

Президент Петр Порошенко заявил, что приложит все усилия, чтобы Высший Антикоррупционный суд заработал до конца 2018 года, сообщает пресс-служба президента Украины.

– Я буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд создать до начала президентской кампании, – сказал Порошенко.

По его словам, речь идет о том, чтобы завершить конкурс, сформировать суд и запустить его. Президент уверен, что его инициативу о запуске работы Высшего Антикоррупционного суда поддержит народ Украины и международные партнеры.

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Кроме того, Порошенко планирует во вторник зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о создании Высшего Антикоррупционного суда.

– В понедельник в повестке дня Высшего совета правосудия стоит мой законопроект об имплементации решений закона об Антикоррупционном суде и запуске Антикоррупционного суда. Я очень надеюсь, что рассмотрение на Высшем совете правосудия будет позитивным… И это даст мне возможность, не теряя ни одного дня, уже во вторник этот законопроект зарегистрировать в Верховной Раде, – сказал президент Украины.

Он добавил, что определит законопроект как неотложный и будет просить украинский парламент проголосовать за него в первом чтении и в целом.

К слову, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что для запуска Высшего Антикоррупционного суда достаточно полгода.